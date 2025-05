Honey w kinie Światowid

Słodko-gorzka opowieść o dojrzewaniu, odpowiedzialności oraz drodze, jaką trzeba przejść, by zrealizować marzenia. „Honey” od 16 maja w Kinie Światowid.

Nastoletnia Honey zaczyna naukę w nowej szkole. Walczy o to, aby dołączyć do szkolnego zespołu (gra i śpiewa na gitarze), zdobyć akceptację rówieśników i być bliżej chłopaka, w którym się zakochała. W jej rodzinie panuje totalny chaos, a Honey stara się pomóc wszystkim, najlepiej jak potrafi. Kiedy dziewczyna nagle odkrywa, że dziadek, o którym myślała, że nie żyje, mieszka w domu opieki na obrzeżach miasta, kontaktuje się z nim nie mówiąc o tym matce.

Reżyser: Natasha Arthy

Produkcja: Dania 2025

Obsada: Selma Dali Pape, Jesper Christensen, Sidsel Boel Kruse, Lene Maria Christensen, Simon Bennebjerg, Wilhelm David Lumholt Hakesberg,

Czas: 96 min

