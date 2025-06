Zainspirowana bestsellerową serią książek Cressidy Cowell seria dzięki najnowocześniejszym efektom wizualnym przekształca się z animowanej sagi w zapierające dech w piersiach widowisko akcji. „Jak wytresować smoka” od 13 czerwca w Kinie Światowid.

Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń mieszka Czkawka. Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza, Czkawka przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa Wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid i Gobberem u boku, Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem. Gdy pojawia się starożytne zagrożenie, zagrażające zarówno wikingom, jak i smokom, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do wykucia nowej przyszłości. Razem muszą podążać delikatną ścieżką w kierunku pokoju, wznosząc się poza granice swoich światów i na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą.

Reżyser: Dean DeBlois

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2025

Obsada: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd, Peter Serafinowicz, Murray McArthur

Czas: 116 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.