Jakub Mimmi i gadające psy na Festiwalu Filmów Familijnych

Już tylko kilka dni dzieli nas od Festiwalu Filmów Familijnych w Kinie Światowid. W bogatym programie oprócz spotkań z twórcami czy sensami w świątecznym klimacie znalazła się również polska sekcja. Dla najmłodszych dzieci proponujemy animowany film Jakub, Mimmi i gadające psy. Projekcja 9 grudnia o 17:00.

Jakub, Mimmi i gadające psy, to idealna propozycja dla młodszych dzieci, które dopiero wkraczają w świat kinowych wrażeń. Ciepły i zabawny, ale jednocześnie pokazujący piękno prawdziwej przyjaźni. Film w prosty i przystępny sposób przedstawia dziecięce emocje, które są nieodłącznym towarzyszem w szkole czy na podwórku. Muzykę do filmu skomponował polski twórca, Krzysztof Aleksander Janczak. Animacja została doceniona przez jury Dziennikarzy na 6. MFF Kino Dzieci i otrzymała Kwiat Paproci.

Jakub i Mimmi to para kuzynów, którzy niezbyt się lubią. Wkrótce jednak pojawia się szansa, by to zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z gangiem gadających psów. Przed nimi bardzo ważne wyzwanie. 10-letni Jakub przyjeżdża na tydzień na przedmieścia Rygi, gdzie zatrzymuje się u kuzynki Mimmi. Dziewczynka z niechęcią wprowadza go w swój świat. Wkrótce jednak chłopiec zawiera niezwykłą znajomość z… gangiem gadających psów. Pewnego dnia jeden ze zwierzaków zostaje porwany, a ukochany park Mimmi przejmuje inwestor. Dzieci i psy podejmują wspólną walkę, by ocalić ulubione miejsce i czworonoga.

Reżyser: Edmunds Jansons

Produkcja: Polska, Łotwa

Czas: 70 min

Kategoria wiekowa: 6+