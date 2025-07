Nieustraszony zespół chce zdobyć próbki DNA od trzech największych stworzeń na lądzie, morzu i w powietrzu. „Jurassic World: Odrodzenie” od 4 lipca w Kinie Światowid.

Pięć lat po wydarzeniach z Jurassic World Dominion, ekosystem naszej planety okazał się Niegościnny dla dinozaurów. Te, które pozostały, żyją w odizolowanych miejscach o klimacie przypominającym ten, w którym kiedyś przebywały. Trzy olbrzymie stworzenia mieszkające w tej tropikalnej biosferze posiadają klucz do leku, który być może pomoże ludzkości ratować życie.

Reżyser: Gareth Edwards

Produkcja: USA 2025

Obsada: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechir Sylvain, Ed Skrein

Czas: 134 min

