Kino na życzenie: Shambhala

Artystyczne kino drogi ukazujące tradycje i obyczaje lokalnej kultury. Monumentalne krajobrazy Himalajów, powolna narracja i duchowy wydźwięk sprawiają, że film pozostaje z widzem na długo po seansie. „Shambhala” w ramach Kina na życzenie 17 czerwca o godz. 19 w Kinie Światowid.

Wioska ukryta pośród wysokich pasm Himalajów to dom dla Pemy, która właśnie wyszła za mąż za trzech braci. Gdy jeden z nich wyjeżdża, miejscowych obiegają plotki związane z ciążą kobiety. Nie mija wiele czasu, a Pema otrzymuje informację o zaginięciu męża. Postanawia więc wyruszyć w góry, aby odnaleźć ukochanego. Wędrówka jest nie tylko przeprawą kobiety po malowniczych krajobrazach, ale staje się dla niej także transformującą podróżą w głąb siebie.

Reżyser: Min Bahadur Bham

Produkcja: Nepal, Francja, Norwegia, Hong-Kong, Turcja, Tajwan, USA, Katar 2024

Obsada: Thinley Lhamo, Sonam Topden, Tenzin Dalha, Karma Wangyal Gurung

Czas: 150 min

