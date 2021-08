"Kraj" w Kinie "Światowid"

„Kraj” to film złożony z sześciu komediodramatów, które pokazują współczesną Polskę. Każdy z nich sprawdzi się jako oddzielna historia, choć razem stanowią spójną całość. Wszystkie historie bazują na z pozoru prozaicznych sytuacjach, które przybierają przewrotny obrót, doprowadzając bohaterów na skraj wytrzymałości. Premierowe seanse w Kinie Światowid od 27 sierpnia do 9 września.

Policjant drogówki postanawia sięgnąć po zgoła radykalne metody, by uspokoić szarżujących kierowców; robotnik w trakcie walki o prawa rodzicielskie niespodziewanie gubi swoje dziecko; szef rodzinnej firmy (Marian Dziędziel) oczekuje wyjątkowo nieprzyjemnej wizyty ze skarbówki; kuratorka z galerii sztuki współczesnej dowiaduje się, że na dyrektora instytucji mianowany został jej były kochanek; bezpłodne małżeństwo musi pozbyć się dzikiej lokatorki; sąsiedzi urządzają wojnę na fajerwerki, gdy na jaw wychodzą romanse ich żon..

Reżyser: Maciej Ślesicki, Veronica Andersson, Filip Hillesland, Mateusz Motyka

Produkcja: Polska

Obsada: Krzysztof Stroiński, Barłomiej Nowosielski, Tomasz Włosok, Marian Dziędziel, Grażyna Barczewska, Arkadiusz Detmer

Czas: 103 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl