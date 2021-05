"Krudowie 2" w elbląskim Światowidzie

Od 28 maja do 10 czerwca Kino Światowid zaprasza na kontynuację familijnego hitu o prehistorycznej rodzince Krudów - "Krudowie 2: Nowa era".

Krudowie potrzebują nowego miejsca do życia. Tak więc pierwsza prehistoryczna rodzina wyrusza w świat w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca, które można by nazwać domem. Kiedy odkrywają idylliczny raj otoczony murem, raj który spełnia wszystkie ich potrzeby, myślą, że ich problemy zostały rozwiązane… z wyjątkiem jednej rzeczy. Mieszka tam już inna rodzina: Bettermanowie. Bettermanowie (z naciskiem na „better”) - ze swoim wyszukanym domkiem na drzewie, niesamowitymi wynalazkami i nawadnianymi hektarami upraw smacznych owoców - znajdują się kilka stopni powyżej Krudów na drabinie ewolucyjnej. Kiedy przyjmują Krudów jako pierwszych gości na świecie, wkrótce narastają napięcia między rodziną jaskiniową a rodziną współczesną. Gdy szanse na dobre relacje wydają się stracone, nowe zagrożenie popchnie obie rodziny do wyjścia poza ów bezpieczny mur i zmusi do zaakceptowania różnic i stworzenia wspólnej przyszłości.





Reżyseria: Chris Sanders, Kirk DeMicco

Produkcja: USA 2020

Czas: 95 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.