Letnia Mała Akademia Filmowa znów zaprasza

„To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść”. Nim jednak zaśpiewamy znany przebój Elektrycznych gitar, to 18 sierpnia o 11 zapraszamy na przedostatnie spotkanie artystyczno-filmowe.

W jednej z naszych nowych pracowni będziemy malować, rysować i kolorować. A wszystko to pod okiem wykwalifikowanej kadry, która odkryje przed nami całkiem nowy wymiar plac plastycznych. Po ciekawych i warsztatach, w samo południe nas mali artyści wraz z bohaterami Wyrolowanych sprawdzą jak się wywinąć, by nie wyginać.

Ola i Olo od zawsze mają w życiu pod górkę i pod …dziurkę. Co z tego, że należą do uroczego gatunku Flumaków, którym zachwycił się sam Karol Darwin, skoro jest to gatunek na wylot zagrożony. Flumaki to takie okrągłe istoty z prześwitem w środku, co upodabnia je bardzo do donutów. Są zresztą nie mniej słodkie. Niestety los rzadko uśmiecha się do Oli i Ola, którzy nawet przez własnych ziomali uważani są za nieogarniętych i fajtłapowatych. Ale fortuna kołem się toczy! Tuż przed katastrofą, która na zawsze ma zmieść z powierzchni Ziemi całe plemię Flumaków, Ola i Olo wyruszają w podróż w czasie, dzięki której być może uda im się odwrócić bieg historii. Przyszłość, do której trafią okaże się jeszcze bardziej zakręcona niż ich ojczysty rok 1885, ale powrót do przeszłości to na razie mission impossible. W towarzystwie nieletniego dinozaura, szczeniaka Czarusia i kilku innych oryginałów, Ola i Olo muszą rzucić się w wir przygody, by odnaleźć zaginionego naukowca, który podobno wie jak to wszystko odkręcić.

Cena biletu: 30 zł/zajęcia + film

Obowiązują zapisy: 55 611-20-56 lub kino@swiatowid.elblag.pl