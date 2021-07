"Lokal zamknięty". Film reżysera z Elbląga wchodzi do kin

Od 2 lipca w Kinie Światowid będzie można obejrzeć film "Lokal zamknięty", który wyszedł spod ręki pochodzącego z Elbląga reżysera.

- Inspiracją dla powstania tego filmu była pewna anegdota z czasu pierwszego lockdownu – mówił o "Lokalu zamkniętym" Krzysztof Jankowski w rozmowie z portEl.pl. - W pewnej włoskiej miejscowości zamknięto na kwarantannie wszystkich klientów agencji towarzyskiej i panie tam pracujące. Rozbawiło mnie to na tyle, że z czasem przerodziło się w sceniczną jednoaktówkę, a ostatecznie powstała pełnometrażowa komedia filmowa. Pomyślałem, że tak najlepiej będzie ugryźć ten temat. Wybrałem komedię, bo wydaje mi się, że ten gatunek najbardziej sprzyja jakiemuś odniesieniu się do pandemicznej rzeczywistości, z którą mamy już do czynienia od dłuższego czasu. Dramatycznych i poważnych problemów mamy sporo w mediach na co dzień, warto więc spojrzeć na całą obecną sytuację z przymrużeniem oka...

Punktem wyjścia dla filmowej fabuły jest próba włamania do mieszkania skorumpowanego polityka. Bart (Eryk Kulm Jr) i Nerd (Paweł Koślik) chcą zdobyć pieniądze z łapówek, które ten trzyma w swoim mieszkaniu. Bohaterowie mają się tam dostać przez sąsiednią agencję towarzyską, sprawa komplikuje się jednak, gdy w przybytku pojawiają się policjant, sutener i... pracownik Sanepidu, który zamyka lokal i wszystkich w nim obecnych na 10 dni. Kto "położy łapę" na brudnych pieniądzach? O tym muszą przekonać się już sami widzowie.

W produkcji wystąpili Mateusz Damięcki, Janusz Chabior, Paweł Koślik, Eryk Kulm Jr, Emma Giegżno, Magdalena Kaczmarek i Wojciech Solarz.

- To, co mnie najbardziej cieszy, to fakt, że mogłem ten film obsadzić po swojemu. Dzięki temu w głównych rolach obsadzeni zostali mniej rozpoznawalni aktorzy, ale nie zabrakło również bardzo znanych nazwisk. Wszyscy pociągnęliśmy ten projekt do przodu i pracowało się nam razem naprawdę bardzo dobrze. Cieszę się, bo samo zdecydowanie się przez nich na udział świadczy o tym, że tekst, albo sama idea, spodobały im się. Janusz Chabior i Mateusz Damięcki sami przyznają, że „nie we wszystkim muszą już grać”, przyjmuję to więc jako komplement (śmieje się) – mówił reżyserem w rozmowie dla portEl.pl.

Krzysztof Jankowski, rocznik 79', to reżyser, scenarzysta i producent. Pochodzi z Elbląga. Jest absolwentem Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. W sierpniu w kinach pojawi się kolejna wyreżyserowana przez niego produkcja, "Śmieszne historie" (zobacz zwiastun).

Seanse "Lokalu zamkniętego" w Kinie Światowid od 2 do 15 lipca.