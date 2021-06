„Lokal zamknięty” przedpremierowy pokaz w Kinie Światowid

Już 26 czerwca (sobota) o godz. 20.00 na dużej sali Kina Światowid odbędzie się jedyny w Polsce, przedpremierowy pokaz komedii „Lokal zamknięty”. Po pokazie zapraszamy na spotkanie z pochodzącym z Elbląga reżyserem Krzysztofem Jankowskim i aktorem Pawłem Koślikiem. Bilety na wydarzenie już w sprzedaży. Zapraszamy!

Kto to słyszał? Zaraza w domu miłości! Pandemiczna historia z przymrużeniem oka i komedia jakiej jeszcze nie było. W obsadzie filmu znaleźli się: Mateusz Damięcki, Janusz Chabior, Paweł Koślik, Eryk Kulm Jr, Emma Giegżno, Magdalena Kaczmarek oraz Wojciech Solarz.

Bart (Eryk Kulm Jr) i Nerd (Paweł Koślik) mają świetny plan. Chcą włamać się do mieszkania skorumpowanego Polityka (Janusz Chabior), który ukrywa kasę z łapówek w lodówce. Dużą kasę! Droga do celu wiedzie przez agencję towarzyską, więc panowie będą musieli użyć podstępu, żeby zrealizować swój plan. Na ich drodze pojawiają się jednak nieoczekiwane przeciwności. A to w lokalu zjawia się stały klient – Policjant (Mateusz Damięcki), a to Sutener, żądający zapłaty. Co gorsza, nieugięty Pracownik Sanepidu zamyka agencję na 10 dni, wraz z wszystkimi obecnymi w niej klientami. Łatwy i prosty plan zaczyna się coraz bardziej komplikować. Chętnych do kasy jest coraz więcej. Czy ten skok na forsę może zakończyć się happy endem?

LOKAL ZAMKNIĘTY

Gatunek: komedia

Produkcja: Polska 2021

Reżyseria i scenariusz: Krzysztof Jankowski („Kemping”, „Pokój”)

Obsada: Mateusz Damięcki („Furioza”, Miłość jest wszystkim”), Janusz Chabior („Listy do M. 4”, „Underdog”), Paweł Koślik („Polityka”, „Zabawa, zabawa”), Eryk Kulm Jr („Mowa ptaków”), Emma Giegżno („Underdog”), Magdalena Kaczmarek („Bogowie”), Wojciech Solarz (Jak zostać gwiazdą”, „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”)

Produkcja: Egomovies

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

