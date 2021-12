Magiczny balet „Dziadek do orzechów” w Multikinie!

Od niedzieli (!6 grudnia), w wybranych kinach sieci Multikino, będzie można udać się w świąteczną podróż dla całej rodziny podczas oglądania baletu „Dziadek do orzechów” z Royal Opera House. Bilety są dostępne w kasach kin oraz na stronie Multikina.

W niedzielę 26 grudnia, w wybranych kinach sieci Multikino, widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie balet „Dziadek do orzechów”, który jest ulubionym spektaklem familijnym w okresie Bożego Narodzenia oraz jednym z najbardziej zachwycających sposobów na odkrycie uroków baletu. Historii Klary, dziewczynki, która przeżywa magiczną przygodę w Wigilię, towarzyszy oczarowująca muzyka, a nawet tańczące słodycze! Zobacz cały zespół The Royal Ballet w tym uwielbianym klasyku baletowym. W rolach głównych występują: Akane Takada (Wieszczka Cukrowa), Cesar Corrales (Książę), Christopher Saunders (Herr Drosselmeyer), Isabella Gasparini (Klara), Luca Acri (Hans-Peter/Dziadek do Orzechów). Dyrygentem jest Koen Kessels.

Zespół produkcyjny

Choreografia Peter Wright za Lvem Ivanovem

Muzyka Piotr Iljicz Czajkowski

Scenariusz oryginalny Marius Petipa

Produkcja i scenariusz Peter Wright

Scenografia Julia Trevelyan Oman

Oświetlenie Mark Henderson

Konsultant produkcji Roland John Wiley

Balet „Dziadek do orzechów” trwa 2 godziny 40 minut i transmitowany jest w oryginalnej wersji językowej.

„Dziadka do orzechów” można oglądać w następujących kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Elbląg, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Malta, Poznań Stary Browar, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Szczecin, Tychy, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze, Zgorzelec.

Bilety na balet „Dziadek do orzechów” już są dostępna w kasach kin i na stronie Multikina.