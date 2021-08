Maraton „After” już 3 września w Multikinie

To będzie bardzo gorący filmowy wieczór. Już 3 września o godz. 22 Multikino rozgrzeje się do czerwoności podczas Maratonu After.

„After" z 2019 roku, ekranizacja bestsellerowej powieści o tym samym tytule, rozpaliła zmysły wszystkich wielbicieli ognistych romansów. Historia namiętnego związku Tessy i Hardina spodobała się widzom, którzy tłumnie ruszyli do kin, by zanurzyć się w tej zmysłowej historii. Kolejne części filmowej sagi („After 2” oraz „After. Ocal mnie”) ukażą kontynuację losów Tessy i Hardina. Jakie przeszkody staną młodym bohaterom na drodze do szczęścia? Z jakimi życiowymi wyborami będą się musieli zmierzyć? Czy ich związek przetrwa? Na te i inne pytania widzowie poznają już trzeciego września, w trakcie Maratonu After. Zaprezentujemy trzy filmy: „After”, „After 2”, „After: Ocal mnie”.

