Maraton Halloween w Multikinie

W piątek 30 października wejdziecie do mrocznej sali kinowej, by na większą część nocy zanurzyć się w świecie pełnym grozy, terroru i skrywanych pragnień. Multikino przygotowało cztery filmy, które zadowolą fanów solidnego straszenia.

Na początek premierowa przystawka. "Come play". To opowieść rodem z najgorszych koszmarów. Poznacie nikczemne straszydło, Larry'ego, który prześladuje naszych bohaterów poprzez najbliższe im gadżety, takie jak smartfon czy laptop.

Drugim filmem będzie "Saint Maud". To dzieło idealne dla koneserów kina grozy z najwyższej półki. Prosto z kultowego studia A24 przybędzie opowieść o prawdziwej obsesji. Pewna dziewczyna za wszelką cenę pragnie odwieść od grzechu swoją bajecznie bogatą przyjaciółkę.

Kolejnym filmem będzie kolejna premiera. "Alive" to kanadyjski horror rozgrywający się w opuszczonym sanatorium. Sadystyczny dozorca skory jest do wymierzania dotkliwych kar wszystkim, którzy wpadną w jego sidła. Ostatnią propozycją podczas tej upiornej nocy będzie "Countdown". Lubicie fajne appki na smartfony, prawda? To teraz wyobraźcie sobie aplikację, która przewiduje datę Waszej śmierci z przerażającą dokładnością...

Maraton Halloween rozpocznie się o godz. 22. Bilety w cenie 35 zł (za całą noc w kinie).