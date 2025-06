Materialiści w kinie Światowid

Dochodowy interes swatki komplikuje się, gdy nawiązuje ona trójkąt miłosny, który zagraża jej klientom. „Materialiści” od 13 czerwca w Kinie Światowid.

Lucy jest przebojową swatką z Nowego Yorku. Dzięki jej pracy udało się związać wiele szczęśliwych par. Lucy ma bardzo duże oczekiwania w stosunku do mężczyzn. Pewnego dnia poznaje idealnego mężczyznę, który spełnia wszystkie jej wymagania, ale jednocześnie zaczyna kwestionować, co tak naprawdę stanowi idealne dopasowanie, gdy jej były chłopak ponownie ją zauroczy.

Reżyser: Celine Song

Produkcja: USA, Finlandia 2025

Obsada: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, Marin Ireland

Czas: 109 min

