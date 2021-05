"Minari" w Kinie "Światowid"

29 i 30 maja Kino Światowid zaprasza przedpremierowe pokazy rewelacji tegorocznych Oskarów - "Minari". Za rolę w tym filmie Yuh-jung Youn otrzymała Nagrodę Akademii Filmowej w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa.

W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun) przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są zadowoleni z przenosin, zwłaszcza, gdy okazuje się, że ich nowy dom ma…kółka i jest tak wątły, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami. Jakby tego było mało, do rodziny dołącza nieco szelmowska babcia z Korei. Choć nie pachnie tak jak powinna, a jej metody wychowawcze są dość dziwaczne, na przekór wszystkiemu, nawiązuje nić porozumienia z 6-letnim niesfornym Davidem, a pozostałych członków rodziny uczy, jak tworzyć nową więź z Ameryką, pielęgnując równocześnie własną tradycję. Zaskakująca i zawadiacka, a jednocześnie pełna czułości, uniwersalna opowieść o delikatnej sztuce zapuszczania nowych korzeni, która wymaga czasu, cierpliwości i pokory, trafnie nawiązująca do wytrzymałego koreańskiego zioła minari, które wyrośnie wszędzie, gdzie się je posadzi.

Reżyseria: Lee Isaac Chung

Obsada: Steven Yeun, Yeri Han, YounYuh-jung, Alan S. Kim, Noel Cho, Will Patton

Produkcja: USA 2020

Czas: 115 min.

