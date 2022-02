„Mój dług” i „Potworna rodzinka 2” premierowo w Multikinie

25 lutego br. w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć między innymi dramat obyczajowy „Mój dług” z Bartoszem Sakiem, Piotrem Stramowskim, Olgą Bołądź i Anną Kaczmarczyk w rolach głównych oraz animację „Potworna rodzinka 2”.

W filmie „Mój dług” młody przedsiębiorca Sławomir Sikora prześladowany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza się morderstwa w obronie swoich najbliższych. Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie musi walczyć o przetrwanie w środowisku recydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie. Pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolowany od tych, których kocha, musi znaleźć w sobie siłę, by przeżyć i pozostać sobą. Każdy dzień tutaj jest walką o zachowanie godności i człowieczeństwa. Jest grą o życie, toczącą się według wyjątkowo brutalnych reguł. Sikora podejmuje tę walkę i nie daje się złamać. Uczy się zyskiwać sojuszników i przyjaciół, zdobywać szacunek i lawirować pomiędzy więziennymi subkulturami. Dzięki przyjaźni ze skazanym za zabójstwo uciekinierem z Legii Cudzoziemskiej (Piotr Stramowski) oraz pomocy działaczki na rzecz praw człowieka (Olga Bołądź), Sikorze udaje się uwierzyć, że jeszcze nie wszystko jest dla niego stracone. Ale kluczowe decyzje zapadają daleko za murami…

Druga propozycja to animacja „Potworna rodzinka 2”. Po ostatnich przygodach rodzina Wishbone’ów wróciła do normalnego życia pełnego mniejszych i większych kłopotów. Mały Max jako najniższy w klasie znów musi znosić żarty kolegów, a nastoletnia Fay nie może się pogodzić z faktem, że jej koleżanki są bardziej utalentowane. Tata znów tonie w morzu zawodowej nudy, a mama próbuje wykrzesać iskierkę ciepła, by rozpalić ogień domowego ogniska. Mimo to Wishbone’ów nie może zabraknąć na ślubie ich ukochanej Baby Jagi z upiornie uroczym Renfieldem. Niestety uroczystość zakłóci wtargnięcie Mili Starr Łowczyni Potworów, która sprzed samego ołtarza porwie wystrojoną Babę Jagę. W tej sytuacji rodzinka znów musi stać się potworna! Max wilkołak, Fay mumia, mama wampirka i tata Frankenstein wraz z triem nieodłącznych nietoperzy gotowi są stawić czoła nie tylko Mili Starr, ale całej jej przerażająco idealnej rodzinie, która najwyraźniej ma coś do potworów. Poszukując kryjówki Idealnych, nasi Potworni spotkają takich celebrytów potwornego świata jak Yeti, potwór z Loch Ness, a nawet sam King Congo! Wkrótce wszyscy odkryją, że nikt nie jest do końca idealny, ani całkiem potworny!

