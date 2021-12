"MONSTA X: The Dreaming" w Multikinie

Nadchodzi prawdziwe święto dla fanów K-popu! Już 9 i 11 grudnia pojawi się niepowtarzalna okazja, by na dużych ekranach kin sieci Multikino zobaczyć „MONSTA X: THE DREAMING”! Ta emocjonująca filmowa podróż, ukazująca kulisy sześcioletniej kariery grupy MONSTA X, obfituje w wyjątkowe materiały. Składają się na nie osobiste wywiady z członkami zespołu, prywatne opowieści z czasu spędzonego przez nich w Ameryce oraz unikatowy zapis koncertu – specjalnie dla fanów! To niezwykłe kinowe doświadczenie, w trakcie którego widzowie będą mieli okazję zobaczyć i usłyszeć największe przeboje grupy, a także zyskać dostęp do ekskluzywnych materiałów z nadchodzącego albumu, “MONSTAX: THE DREAMING.”

Zespół MONSTAX od momentu powstania znajduje się na szczycie list przebojów na całym świecie. W lutym 2020 r. ich pierwszy angielski album „All About Luv” zajął piąte miejsce na amerykańskiej liście Billboard 200, czyniąc z nich trzecią k-popową grupę w historii, która znalazła się na słynnej liście Top 10. „MONSTAX: THE DREAMING” to unikalna szansa, by poznać historię i największe hity zespołu – a to wszystko w kinowych warunkach, na dużym ekranie! Film „MONSTA X: THE DREAMING”: 9 grudnia 2021, g. 19:00 11 grudnia 2021, g. 15:00 KINA: Film „MONSTA X: THE DREAMING” będzie można obejrzeć w wybranych kinach Multikino Bydgoszcz, Multikino Elbląg Ogrody, Multikino Gdańsk, Multikino Katowice, Multikino Kielce, Multikino Koszalin, Multikino Kraków, Multikino Lublin, Multikino Łódź, Multikino Olsztyn, Multikino Poznań 51, Multikino Radom, Multikino Rumia, Multikino Rybnik, Multikino Rzeszów, Multikino Słupsk, Multikino Szczecin, Multikino Tychy, Multikino Warszawa Targówek, Multikino Warszawa Ursynów, Multikino Warszawa Złote Tarasy, Multikino Wrocław Pasaż, Multikino Zabrze. #MONSTAXFILM #MONSTAXINCINEMAS

Multikino