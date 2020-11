"Nigdy, rzadko, czasami, zawsze" w Kinie Światowid

6 listopada Kino Światowid zaprasza na seans filmu "Nigdy, rzadko, czasami, zawsze". Film został nagrodzony na tegorocznym festiwalu w Sundance oraz Srebrnym Niedźwiedziem na Festiwalu w Berlinie.

Autumn, to spokojna nastolatka. Uczy się w szkole, pracuje w supermarkecie w niewielkim mieście w Pensylwanii. W obliczu niezamierzonej ciąży i braku możliwości jej przerwania w całym stanie, ona i jej kuzynka Skylar zbierają trochę gotówki, pakują walizkę i wsiadają do autobusu do Nowego Jorku. Nie mają się nawet gdzie zatrzymać, tylko z adresem kliniki w ręku ruszają do nieznanego miasta.

Reżyseria: Eliza Hittman

Obsada: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin

Produkcja: USA, Wielka Brytania 2020

Czas: 101 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.