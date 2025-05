Gdy namieszasz w planach Śmierci, zrobi się nieprzyjemnie. „Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi” od 16 maja w Kinie Światowid.

Najnowsza odsłona krwawego i kasowego cyklu studia New Line Cinema, zabiera widzów do samych początków tego, jak śmierć zaczęła realizować swoje obłąkane poczucie sprawiedliwości. Prześladowana strasznym, powtarzającym się koszmarem studentka Stefanie wraca do rodzinnego miasta. Chce odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią.

Reżyser: Adam Stein, Zach Lipovsky

Produkcja: USA 2025

Obsada: Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger, Tony Todd

Czas: 100 min

