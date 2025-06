Wspaniała familijna opowieść o charakterze komediowym z wielką przygodą w tle. „Pani Bucik” od 27 czerwca w Kinie Światowid.

Filip, pozbawiony inspiracji kompozytor, zmuszony jest przyjąć do domu swoją siostrzenicę Simonę. To zbuntowana i ekscentryczna dziewczynka, której najlepszym przyjacielem jest skunks. Pomimo diametralnie różnych osobowości, Filip i Simone szybko odkrywają, że mogą potrzebować siebie nawzajem bardziej, niż początkowo sądzili.

Reżyser: Yan Lanouette Turgeon

Produkcja: Kanada 2024

Obsada: Mrguerite Laurence, Antoine Bertrand, Marilyn Castonguay, Mani Soleymanlou, Louise Turcot, Ellen David

Czas: 111 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.