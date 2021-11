„Pitbull” oraz „Pszczółka Maja: Mały wielki skarb” premierowo w Multikinie

Już w czwartek, 11 listopada, w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć „Pitbulla” w reżyserii Patryka Vegi oraz animację dla najmłodszych kinomanów „Pszczółka Maja. Mały wielki skarb”.

Film „Pitbull” w reżyserii Patryka Vegi będzie miał premierę 11 listopada. W filmie podłożony na stacji paliw ładunek wybuchowy zabija policyjnego sapera i komendant główny policji przydziela do sprawy Gebelsa z wydziału ds. zabójstw. Śledztwo prowadzi go na trop przestępcy ze zbrojnego ramienia grupy Pershinga - konstruktora bomb i porywacza, stojącego za dziesiątkami zamachów w Polsce i ponad setką porwań w całym kraju. Konfrontacja bandyty i psa przeradza się w regularną wojnę. Od tych wydarzeń mijają lata. Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest studentem informatyki na politechnice, wraz z kolegami znajduje ryzykowny sposób na szybki zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo ojcem, który uratuje dziecko.

Druga premierowa propozycja, to animacja „Pszczółka Maja: Mały wielki skarb”, czyli najbardziej porywająca i zabawna część przygód słynnej pszczółki i jej skrzydlatej ekipy. Wiosna nie zdążyła się jeszcze na dobre rozpocząć, a Maja i Gucio już wyruszają z ula w poszukiwaniu przygody. Napotkany na łące tajemniczy wędrowiec powierza im opiekę nad magiczną złotą pestką, którą mają dostarczyć do pałacu na Sekretnym Wzgórzu. W tak niebezpieczną misję najlepiej zabrać zaufanych kompanów. Maja i Gucio proszą więc o pomoc nieustraszonych mrówczych wojowników Zenka i Gienka. Dzielna drużyna rusza w drogę, nie mając pojęcia, że ich tropem podąża cały wachlarz typów spod ciemnej gwiazdy: chciwi łowcy nagród, tajni wysłannicy obcych łąk i zwykłe skrzydlate opryszki. Na dodatek wkrótce okaże się, że pestka tak naprawdę jest jajkiem, z którego wykluje się mała sympatyczna, ale nieco nieogarnięta mrówka.

