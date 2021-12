„Prawda” na deskach Teatru im. A. Sewruka w Elblągu

Na zakończenie 2021 oraz rozpoczęcie nowego 2022 roku, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu przygotował kolejną, już 305. premierę. Będzie to „Prawda” Floriana Zellera.

Sztukę w elbląskim Teatrze reżyseruje Andrzej Bartnikowski, reżyser, dramaturg, pisarz, Dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek. Za scenografię i kostiumy odpowiada Michał Walicki, scenograf, reżyser i twórca filmowy. Na scenie zobaczymy trójkę nowych aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu – Natalię Krystowską, Karinę Węgiełek i Krzysztofa Żabkę w towarzystwie starszego stażem kolegi – Piotra Szejna.

O czym jest „Prawda”? O życiu i miłości. O przyjaźni i zdradzie. „Prawda” to dylematy i nieustanne pytania, podejrzenia i… kłamstwa. - Z pozoru banalna historia romansu okazuje się tylko wstępem do odkrywania kolejnych warstw coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości międzyludzkich relacji. Towarzyszymy bohaterom w ich desperackiej walce o przetrwanie w obliczu coraz mniej trudnych do ukrycia kłamstw, które, jeśli zostaną ujawnione, wywrócą ich świat do góry nogami – pisze Andrzej Bartnikowski w zapowiedzi do spektaklu.

„Prawda” to spektakl, który w komediowej formie serwuje nam całkiem poważne pytania. Jak ważna w naszym życiu jest prawda? Czy prawdą jest, że może nas ona wyzwolić? Czy mamy odwagę się z nią zmierzyć? Wreszcie to pytania również o naturę kłamstwa. Czy kłamstwo zawsze jest złe? Czy są okoliczności, w których kłamstwo będzie lepsze niż prawda? Mottem sztuki Floriana Zellera są słowa Voltair’a „Kłamstwo jest cnotą, jeśli pozwala uniknąć cierpienia”. Czy możemy się z nimi zgodzić?

- Ale nie tylko o prawdę i oszukiwanie w tej sztuce chodzi. Bo w istocie jest to rzecz o naszym pogubieniu w coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości współczesnego życia.(…) Nasi bohaterowie rzuceni w ten tygiel muszą podjąć grę. Balansować między prawdą a kłamstwem, dokonywać wyborów, próbować ocalić cokolwiek, na czym można się oprzeć - podkreśla reżyser spektaklu.

„Prawda”, reż. Andrzej Bartnikowski, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

30 grudnia, godz. 19.00 - PREMIERA

31 grudnia, godz. 20.30 - SPEKTAKL SYLWESTROWY

Kolejne spektakle:

5 stycznia, godz. 19.00

7 stycznia, godz. 19.00

8 stycznia, godz. 18.00

9 stycznia, godz. 17.00