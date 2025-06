Rytuał z Al Pacino

Nagrodzony Oscarem Al Pacino w przerażającym horrorze opartym na terapii egzorcyzmów Emmy Schmidt. „Rytuał” od 13 czerwca w Kinie Światowid.

Któregoś dnia do sprawującego się posługę w stanie Iowa księdza Josepha napływa pilna prośba. Chodzi o 46-letnią Emmę Schmidt, która doświadcza zagrażających omdleń, wstrętu do świętych innych i innych niepokojących objawów. Jej leczenie psychiatryczne nie przyniosło rezultatu, więc ostatnia deską ratunku wydaje się być odprawieniem egzorcyzmów. Odosobniony klasztor w parafii księdza Josepha pozostaje wybrany na miejscu określonym przez rytuał. Do wykonania tych zadań jest wyznaczony Theophilus – tajemniczy zakonnik, którego wcześniejsze doświadczenie z egzorcyzmami uznano za naukowe. Nadchodzi czas, aby zareagować z użyciem siły zła, które mogą wystąpić wszyscy w tym udziale w skraj szaleństwach.

Reżyser: David Midell

Produkcja: USA 2025

Obsada: Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene, Abigail Cowen

Czas: 98 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.