„Smerfy: Wielki Film”. Premiera w Światowidzie pełna niespodzianek

W piątek, 18 lipca o godzinie 16:30, w Kinie Światowid odbędzie się długo wyczekiwana premiera najnowszego filmu o Smerfach - "Smerfy: Wielki Film"! To idealna okazja, by spędzić wakacyjne popołudnie w towarzystwie ulubionych niebieskich bohaterów i wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu pełnym zabawy, śmiechu i niespodzianek.

Nowa część przygód Smerfów - "Smerfy: Wielki Film" - to zupełnie nowa historia, w której Smerfetka, Papa Smerf i reszta ekipy wyruszają w niezwykłą podróż poza granice swojej wioski. W filmie pojawiają się nowe postacie, zaskakujące wydarzenia i mnóstwo humoru, który pokochają zarówno najmłodsi, jak i starsi widzowie. To smerfna przygoda, której nie można przegapić!

Gdy Papa Smerf zostaje niespodziewanie uprowadzony przez Razamela i Gargamela, Smerfetka staje na czele wyprawy do świata ludzi, by go odnaleźć. Dzięki wsparciu nowo poznanych sojuszników, Smerfy zaczynają odkrywać prawdziwe znaczenie swojego istnienia.

Przed seansem zapraszamy wszystkich na specjalną strefę zabaw dla dzieci. W programie między innymi:

- malowanie twarzy,

- smerfne zagadki,

- kolorowanki z bohaterami filmu,

- niebieskie napoje i przekąski,

- animacje i inne niespodzianki.

Dodatkowo każde dziecko przebrane za Smerfa lub ubrane na niebiesko otrzyma od kina wyjątkowy upominek. Zachęcamy do wcześniejszego przybycia, by w pełni skorzystać z przygotowanych atrakcji. Będzie niebiesko, radośnie i filmowo – do zobaczenia na premierze!

Bilety można nabyć:

- online – https://bit.ly/bilety_na_premiere_filmu,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.