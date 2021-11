"Spencer" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na opowieść o Lady Dianie. Biograficzna opowieść o jej nieudanym małżeństwie oraz o nadziei, że kiedyś będzie lepiej. Premierowe seanse filmu Spencer od 5 do 18 listopada.

W małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola już dawno wkradł się chłód. Krążą pogłoski o ich romansach i możliwym rozwodzie. Jednak święta Bożego Narodzenia w królewskiej posiadłości Sandringham mają przynieść spokój i rozładowanie napięć. Obfitość jedzenia i picia, strzelanie i polowania – oto wypróbowane sposoby wyciszania sporów. Diana dobrze zna tę grę. W tym roku sprawy przybiorą jednak inny obrót…

Reżyseria: Pablo Larrain

Produkcja: Wielka Brytania, Niemcy, Chile

Obsada: Kristen Stewart, Jack Farthing, Sally Hawkins, Timothy Spall

Czas: 110 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl