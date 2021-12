Spotkania filmowe z twórcami w Kinie "Światowid"

Festiwal Filmów Familijnych to doskonała okazja do rozmów z twórcami filmowymi, którzy branże filmową znają od drugiej strony kamery. Nasze filmowe spotkania zaczynamy 10 grudnia o 17:30 od rozmowy z „polskim królem dubbingu” Jarosławem Boberkiem, po rozmowie zapraszamy na seans Clifford. Wielki czerwony pies. Ostatni dzień festiwalu (12 grudnia o 12:30), to okazja do spotkanie z Mariuszem Palejem, reżyserem filmu Czarny młyn.

10 grudnia o 17:30 Spotkanie z Jarosławem Boberkiem + seans filmu Clifford. Wielki Czerwony pies Jarosław Boberek: aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. O jego znakomitych rolach można mówić godzinami. Znany z takich kreacji jak: Rodzina zastępcza, Pułkownik Kwiatkowski, 1920 Bitwa Warszawska czy Wiedźmin. Jego głos mogliśmy usłyszeć w: Rybkach z ferajny, Kaczorze Donaldzie czy w Madagaskarze. 12 grudnia o 12:30 Spotkanie z Maciejem Palejem, reżyserem Czarnego młynu + projekcja filmu. Mariusz Palej- powiedzieć o nim, że wszechstronny, to jak nie powiedzieć nic. Reżyser, scenarzysta, autor zdjęć, realizator i koproducent. Jego najnowszy film na podstawie książki Marcina Szczygielskiego z miejsca podbił serca młodszej widowni stając się prawdziwym hitem. Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.

Kino Światowid