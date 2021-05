Od 21 do 27 maja Kino Światowid zaprasza na film "Świat, który nadejdzie". Film prezentowany był w konkursie głównym na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji 2020 i na festiwalu w Sundance.

Stan Nowy Jork, lata 50. XIX wieku. Abigal mieszka na odludnej farmie z mężem Dyerem. Spokojne życie odlicza porami roku i zapiskami w dzienniku. Gdy nadchodzi wiosna Abigail poznaje Tallie, która wprowadza się wraz z mężem Finneyem na sąsiednią farmę. Dwie kobiety nawiązują nieśmiałą relację wypełniającą powoli pustkę w ich życiu o której wcześniej nie miały pojęcia. Wraz ze świadomością w jakiej znalazły się sytuacji między kobietami rośnie intymność i namiętne oddanie. Obaj mężowie na intensywność między żonami reagują w różny sposób. Dyer wycofuje się ze swoimi zranionymi uczuciami, podczas gdy mściwy Finney postanawia odsunąć Tallie od Abigail. Ta zrozpaczona i zdeterminowana rusza za Tallie.

Reżyseria: Mona Fastvold

Obsada: Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbot, Casey Affleck

Produkcja: USA 2020

Czas: 100 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.