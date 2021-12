Świąteczne premiery i pokazy przedpremierowe w Multikinie!

Już od środy (22 grudnia), na wielkim ekranie będzie można oglądać „Matrix Zmartwychwstania”, a w sobotę (25 grudnia), premierę ma familijna animacja „W 80 dni dookoła świata”. Ponadto od 25 grudnia do 2 stycznia w Multikinie przedpremierowo będzie można zobaczyć animację „Sing 2”.

W środę (22 grudnia), na wielkim ekranie Multikina pojawi się „Matrix Zmartwychwstania” - długo wyczekiwana czwarta odsłona przełomowej serii filmów, które zrewolucjonizowały swój gatunek. Lana Wachowski, wizjonerka i prekursorska twórczyni, przedstawia „Matrix Zmartwychwstania”. W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss – w rolach słynnych postaci Neo i Trinity. W filmie grają również Yahya Abdul-Mateen II (seria Aquaman), Jessica Henwick (serial Iron Fist, Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy), Jonathan Groff (Hamilton, serial Mindhunter), Neil Patrick Harris (Zaginiona dziewczyna), Priyanka Chopra Jonas (serial Quantico), Christina Ricci (seriale Ucieczka z domu obłąkanych, The Lizzie Borden Chronicles), Telma Hopkins (serial Już nie żyjesz), Eréndira Ibarra (seriale Sense8, Nieposkromiona), Toby Onwumere (serial Imperium), Max Riemelt (Sense8), Brian J. Smith (seriale Sense8, Treadstone) i Jada Pinkett Smith (Świat w ogniu, serial Gotham). Lana Wachowski wyreżyserowała film na podstawie scenariusza, który napisała z Davidem Mitchellem i Aleksandrem Hemonem, posiłkując się postaciami stworzonymi przez brand The Wachowskis.

Multikino ma również kilka propozycji dla najmłodszych kinomanów. Premierowo będą mogli zobaczyć animację „W 80 dni dookoła świata”, w której obieżyświat i żaba podejmują szalone wyzwanie objechania świata w 80 dni w czasach, gdy o samolotach nikt jeszcze nawet nie śnił. Widzowie mogą się również wybrać na animację „Misiek: ekipa na wakacjach”. Wspaniałym filmem dla całych rodzin jest także „Clifford. Wielki czerwony pies”.

Od 25 grudnia do 2 stycznia, Multikino zaprasza na przedpremierowe pokazy przebojowej, animowanej komedii „Sing 2”, która powraca z wielkimi marzeniami i spektakularnymi hitami. Miś koala - Buster Moon i gwiazdorska obsada jego teatru pragną wystąpić na olśniewającej, wspaniałej i ekstrawaganckiej scenie. Jest tylko jeden haczyk: najpierw muszą przekonać najbardziej samotną gwiazdę rocka na świecie, aby do nich dołączyła. Buster i jego ekipa zmienili teatr New Moon we wspaniałe miejsce, ale chciałby, aby nowy spektakl zadebiutował na scenie teatru Crystal w olśniewającym mieście Redshore.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie Multikina. 24 grudnia kina sieci Multikino będą nieczynne. 25 grudnia kina będą otwarte od 14.00 do 22.00, a 26 grudnia działają normalnie.

Bilety w najkorzystniejszej cenie na premierowe i przedpremierowe seanse można nabyć na stronie Multikina oraz przez aplikację mobilną. Od poniedziałku do niedzieli bilety mają tę samą, stałą cenę uzależnioną od lokalizacji fotela na sali kinowej. Pula miejsc w strefie Promo, z najlepszą ceną, jest ograniczona.