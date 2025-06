"Sztuka kochania" w Kinie Światowid z okazji 20-lecia PISF

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokaże 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Trzecim filmem będzie znakomity obraz "Sztuka Kochania", na który zaprasza już 1 lipca o godz. 18.

"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" to opowieść o kobiecie, która na przekór cenzurze, Kościołowi i konserwatywnemu społeczeństwu zrewolucjonizowała życie intymne Polaków w czasach PRL-u.

Michalina Wisłocka, ginekolożka i seksuolożka, postanawia napisać książkę o sprawach, o których nikt nie ma odwagi mówić głośno. W kraju, gdzie seks jest wciąż tematem tabu, jej pomysł spotyka się z oporem niemal z każdej strony.

Film pokazuje nie tylko walkę Wisłockiej o wydanie przełomowego poradnika Sztuka Kochania, który w 1978 roku stał się bestsellerem, ale także jej osobiste zmagania – z systemem, ludźmi i samą sobą. To historia odważnej kobiety, która stała się symbolem walki o wolność, świadomość i prawa kobiet.

Jeśli chcesz doświadczyć filmu, który łączy historię, emocje i ważne przesłanie – ten seans jest dla Ciebie. Przyjdź i pozwól się zainspirować odważną kobietą, która zmieniła życie wielu ludzi na lepsze.

Serdecznie zapraszamy na „Sztukę kochania” – film, który zostaje z Tobą na długo.

1.07.2025 godz. 18.00 SZTUKA KOCHANIA

Program cyklu w Kinie Światowid:

4.07.2025 godz. 18.00 BOGOWIE

8.07.2025 godz. 18.00 PIOSENKI O MIŁOŚCI

11.07.2025 godz. 18.00 JESTEŚ BOGIEM

15.07.2025 godz. 18.00 OSTATNIA RODZINA

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY

