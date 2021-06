"Szybcy i wściekli 9" w Kinie Światowid

Od 25 czerwca do 8 lipca Kino Światowid zaprasza na kolejną oczekiwaną odsłonę kultowej serii - "Szybcy i wściekli 9".

Chyba na żaden inny film fani kina akcji nie czekają z takim zniecierpliwieniem! Familia Toretto powróci z nową energią, nowymi pomysłami i – z całą pewnością – w jeszcze bardziej ekscytującym stylu.

Seria "Szybcy i wściekli" przez 20 lat zarobiła już ponad 5 miliardów dolarów na całym świecie. Wkrótce po raz kolejny pójdziemy do kina na film o szybkich i pięknych samochodach.

Dominic prowadzi spokojne życie z Letty i ze swoim synem Brianem. Jednak nadal czyhają na niego różne niebezpieczeństwa. Tym razem Dominic będzie musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego ekipa znów połączy siły, żeby pokonać wroga - doskonałego kierowcę Jacoba Toretto, który jest bratem Dominica skłóconym z nim od wielu lat.



Reżyseria: Justin Lin

Obsada: Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris ‘Ludacris’ Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, With Helen Mirren, With Kurt Russell, Charlize Theron

Produkcja: USA, 2021

Czas: 142 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.