„Borys Godunow” Modesta Musorgskiego zainauguruje nowy sezon transmisji z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Wydarzenie odbędzie się w Kinie Światowid w sobotę 9 października o godzinie 18:55.

Długo oczekiwany sezon transmisji do kin z nowojorskiej The Metropolitan Opera rozpoczynamy pokazem Borysa Godunowa. To jedyna dokończona opera Modesta Musorgskiego. W tytułowej roli pochłoniętego ambicjami, a zarazem dręczonego przez paranoiczny strach cara, wystąpi po raz kolejny bas René Pape. Pod batutą Sebastiana Weigle’a jedno z najwybitniejszych dzieł rosyjskiej opery zostanie zaprezentowane w swej XIX-wiecznej wersji. Produkcja Stephena Wadswortha w poruszający sposób oddaje nadzieję i cierpienie nie tylko tytułowego władcy, ale też całego narodu rosyjskiego.

Dyrygent: Sebastian Weigle

Reżyseria: Stephen Wadsworth

Obsada: René Pape (Borys Godunow), David Butt Philip (Grigorij), Maxim Paster (Szujski), Aleksey Bogdanov (Szczełkałow), Ain Anger (Pimen), Ryan Speedo Green (Warłam)

Czas: 160 minut [bez przerwy]