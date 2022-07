„Thor: miłość i grom” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na kolejną odsłonę przygód inspirowanych mitologią nordycką superbohatera w MCU. W najnowszej części bóg piorunów przemierza wszechświat w towarzystwie Strażników Galaktyki. Thor: miłość i grom w wersji 2D dubbing, 3D dubbing, 2D napisy gramy od 8 do 21 lipca.

Thor: Love And Thunder wytwórni Marvel ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął - konieczności znalezienia wewnętrznego spokoju. Jednak na emeryturę nie pozwoli Thorowi przejść galaktyczny zabójca Gorr Rzeźnik Bóstw pragnący wymordować wszystkich bogów. Aby się mu przeciwstawić, Thor wzywa na pomoc Królewską Walkirię, Korga oraz swoją byłą, Jane Foster, która - ku jego zdziwieniu - posługuje się jego magicznym młotem, Mjolnirem, nie gorzej niż on sam. Razem wyruszają w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż, by rozwiązać zagadkę zemsty Rzeźnika Bóstw i powstrzymać go, nim będzie za późno. Reżyserem filmu jest Taika Waititi, a producentami Kevin Feige i Brad Winderbaum.

Reżyseria: Taika Waititi

Produkcja: USA

Obsada: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Taika Waititi

Czas: 120 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl