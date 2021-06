W jak morderstwo w Światowidzie

Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety, znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora.

Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa – ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery „W”, należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę. A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru… Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?

Reżyseria: Piotr Muraluk

Obsada: Anna Smołowik, Paweł Domagała, Przemysław Stippa, Jacek Knap, Olga Sarzyńska, Rafał Królikowski, Dorota Segda, Szymon Bobrowski, Piotr Adamczyk, Emma Giegżno, Sandra Herbich, Przemysław Bluszcz, Jowita Budnik

Produkcja: Polska, 2021

Czas: 105 min

