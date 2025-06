W ukryciu w kinie Światowid

Film na motywach powieści Christophe'a Boltanskiego "W ukryciu", inspirowanej barwną, rodzinną historią autora. „W ukryciu” od 13 czerwca w Kinie Światowid.

Paryż, maj 1968: 9-letni chłopiec jest podekscytowany możliwością spędzenia kilku dni z dziadkami w ich wiekowym mieszkaniu. Dołączają do nich dwaj żywiołowi wujkowie - artysta plastyk i aspirujący intelektualista oraz prababcia z Odessy. W tym samym czasie rodzice chłopca biorą udział w historycznych protestach. Podczas, gdy sytuacja w kraju wywraca się do góry nogami, ekscentryczna rodzina zostaje zmuszona do konfrontacji z przeszłością.

Reżyser: Lionel Baier

Produkcja: Szwajcaria, Luksemburg, Francja 2025

Obsada: Dominique Reymond, Michel Blanc, William Lebghil

Czas: 90 min

