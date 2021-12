Wigilia przy stoliku

Wigilia zbliża się dużymi krokami. Przed nami ostatnie w tym roku spotkanie z aktorami przy stoliku. Zapraszamy wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym.

Mimo tytułu, który sugerowałby chwilę zadumy przy choince, sztuka Daniela Kehlmanna jest pełnym napięcia dwuosobowym thrillerem politycznym na temat terroryzmu i państwa nadzoru, skłaniająca widza do zajęcia stanowiska. Szalenie aktualny tekst, który dzieje się na scenie w czasie rzeczywistym.

Jest wpół do jedenastej wieczorem, 24 grudnia. Przesłuchiwana jest kobieta o imieniu Judith. Rzekomo nie wie dlaczego. Przesłuchuje ją Thomas. Judith została zatrzymana w taksówce i doprowadzona na komisariat. Thomas oczywiście wie o niej wszystko. Twierdzi, że również wie o planowanym przez nią ataku terrorystycznym, który Judith ma zamiar przeprowadzić wspólnie ze swoim byłym mężem o północy. O byłym mężu, Peterze, Thomas również wie wszystko. Katastrofie można by jeszcze zapobiec, jeszcze Judith mogłaby zmienić zdanie. Jednak ona uparcie twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. Jedne poszlaki świadczą za, inne przeciw. W sąsiednim pokoju przesłuchiwany jest Peter. Jak to zwykle bywa podczas równoległych przesłuchań, Thomas usiłuje przekonać jedną stronę do słabości drugiej. Jednak niełatwo złamać kobietę, która jest szefową katedry filozofii. Judith również zadaje pytania, czym niszczy strategię Thomasa. Sytuacja się zaostrza. Czas nagli. Wkrótce będzie za późno na interwencję. Jest za minutę północ.

Na scenie Irena Adamiak i Dominik Bloch

Wstęp: 5 zł

Prawa do sztuki reprezentuje w Polsce ADiT