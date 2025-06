Pora na najbardziej pechową komedię roku! „Że co?! Że jak?!” od 13 czerwca w Kinie Światowid.

Jedno źle przetłumaczone zdanie i spokojny włoski urlop Cole’a i Doma zmienia się w pasmo katastrof. Na początku wszystko wygląda idealnie, ale potem sprawy wymykają się spod kontroli – awaria samochodu, brak znajomości języka, nieopatrzne słowa, gesty i decyzje, a wreszcie coraz większy chaos i strach, który bierze górę nad rozsądkiem. Czy amerykańskim turystom uda się (dosłownie!) przeżyć tę podróż i wrócić do domu w jednym kawałku?

Reżyser: David Joseph Craig, Brian Crano

Produkcja: USA, Włochy 2025

Obsada: Nick Kroll, Andrew Rannells, Amanda Seyfried

Czas: 96 min

