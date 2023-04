Ona wygrała wejściówki na koncert zespołu Dosello

Rozkwitający zespół Dosello po raz pierwszy zagra w Elblągu! To duet grający muzykę nowoczesną, budowaną przez wiolonczelę oraz handpan. Z pozoru przeciwstawne instrumenty tworzą na scenie magiczną spójność. Ich zestawienie jest nowością w świecie muzyki. Koncert odbędzie się w piątek (21 kwietnia) w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” a my mamy do wygania wejściówki!

Występy Dosello wprowadzają w świat doznań akustycznych, inspirujących do odkrywania wewnętrznych potencjałów i stymulujących wyobraźnię słuchaczy. Bazując na własnych kompozycjach łączących rytmikę handpana z melodyjnością wiolonczeli, artyści tworzą przestrzeń do przeżywania całej palety muzycznych emocji. Z innej strony, podążają za potrzebą wyciszenia, zapraszając do swoich występów lekkość i harmonię. Więcej o zespole przeczytamy tutaj. Dla naszych czytelników mamy do wygrania podwójną wejściówkę na koncert zespołu Dosello! Aby wziąć udział w konkursie należało odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałbym/ chciałabym pójść na ten koncert? Rozwiązanie konkursu: podwójną wejściówkę na koncert zespołu Dosello wygrywa Agnieszka Markowska. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia w konkursie, a zwyciężczyni gratulujemy wygranej! *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

