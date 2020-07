Oni wygrali nagrody Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni

Trwa cykl konkursów, w których partnerem jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator Letniego Salonu Muzycznego w Bażantarni. Co tydzień szansę na wygraną będzie miało 5 osób. Oto laureaci pierwszej edycji.

Z kim podczas Kongresu Intelektualistów w 1948 roku we Wrocławiu przeprowadził wywiad Leopold Tyrmand? Z Krzysztofem Pendereckim, Pablem Picasso czy Jerzym Waldorffem? O to pytaliśmy w pierwszym konkursie ETK na portEl.pl Otrzymaliśmy kilkadziesiąt odpowiedzi z uzasadnieniami, za co Czytelnicy lubią Bażantarnię.

Najciekawsze nadesłali: Daria Nowak, Daniel Maszaro, Natalia Parzych, Jadwiga Jagiełło i Anna Markiewicz. Gratulujemy! Po odbiór nagród - zestawów upominków ufundowanych przez partnerów Letniego Salonu Muzycznego. Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji portEl.pl w godz. 9-16 (ul. 1 Maja 1c).

Kolejny konkurs z nagrodami Letniego Salonu Muzycznego ogłosimy w czwartek, 9 lipca. Zachęcamy do udziału.