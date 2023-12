Sprawdź, kto wygrał wejściówki do Elkamery wraz z gadżetami

Fot. Dominik Żyłowski

W sobotę, 9 grudnia, podczas odbywających się na Starym Mieście Świątecznych Spotkań Elblążan zapraszamy do odwiedzenia Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy ELKAMERA mieszczącej się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. W naszym konkursie mamy do wygrania podwójną wejściówkę do Elkamery wraz z pakietem bibliotecznych gadżetów promocyjnych. Rozwiązanie konkursu na dole.

Jeśli jeszcze nie byliście, to doskonała okazja, by nadrobić zaległości, a jeśli już odwiedzaliście Elkamerę, warto zabrać rodzinę czy przyjaciół i przyjść jeszcze raz. Więcej informacji znajdziecie w tym artykule. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać wejściówki oraz gadżety, należy odpowiedzieć na pytanie: Jaką książkę polecicie do czytania przed Świętami Bożego Narodzenia i dlaczego? Nagrodzimy najciekawsze według nas odpowiedzi. Odpowiedzi prosimy przesyłać do piątku (8 grudnia) do godz. 15 na adres: konkurs@portel.pl (tytuł maila: Elkamera). W treści maila należy zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Rozwiązanie konkursu: wygrywa Zuzia Piekarska. Gratulujemy! O odbiorze nagrody poinformowaliśmy w wiadomości mailowej. Regulamin konkursu 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.