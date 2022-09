Wygraj zaproszenie na inaugurację nowego sezonu artystycznego EOK

Fot. EOK

To już 15 lat, odkąd Elbląska Orkiestra Kameralna zadebiutowała na kulturalnej mapie Elbląga. Taki jubileusz warto uczcić i EOK uczyni to w ramach koncertu inaugurującego sezon artystyczny 2022/2023. Z tej okazji, dla naszych Czytelników, mamy do wygrania podwójną wejściówkę na ten wyjątkowy koncert.

9 października (niedziela), godz. 18 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Jakub Kuszlik – pianista Alexander Humala – dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. F. Chopin - Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Który instrument orkiestry cenisz sobie najbardziej i dlaczego? Na wiadomości czekamy do środy (5 października), do godz. 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "15 lat EOK". Autor najciekawszej według nas odpowiedzi otrzyma podwójne zaproszenie na koncert inaugurujący sezon artystyczny 2022/2023. UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

Elbląska Orkiestra Kameralna