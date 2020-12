Szczepienia już w styczniu? Rząd przedstawił plan

We wtorek (8.12) odbyła się konferencja prasowa, na której rząd podał kolejne informacje dotyczące szczepień na koronawirusa w Polsce. - Szczepienia zaczną się w styczniu, ale dokładny termin jest uzależniony od producenta. Dopóki producent nie uzyska wszystkich zgód, nie rozpoczniemy szczepień - mówił Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szczepionki mają być darmowe i dobrowolne.

- W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy nabór podmiotów prowadzących punkty szczepień. 11 grudnia zakończy się pierwszy etap. Do tej pory mamy zgłoszenia, które pozwolą szczepić około 180 tys. osób tygodniowo. O szczegółach będziemy informować w kolejnych dniach - zapowiedział Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu.

Jak pierwsi mają zostać zaszczepieni pracownicy sektora zdrowia, potem pracownicy domów pomocy społecznej i ich pensjonariusze, osoby starsze i służby mundurowe. Potem szczepieni mają być nauczyciele, a także osoby poniżej sześćdziesiątego roku życia, ale mające choroby współistniejące. - Naszym celem jest przeprowadzenie programu szczepień, dzięki czemu mamy uzyskać odporność populacji. Przygotowaliśmy dokument, który szczegółowo to określa. Naszym zadaniem jest dostarczenie szczepionek, które będą bezpieczne, operacja musi być przeprowadzona w jak najkrótszym czasie. To wyzwanie pod względem logistyki. Szczepionki mają być darmowe i dobrowolne - mówił Michał Dworczyk, szef KPRM podczas konferencji prasowej.

W ciągu tygodnia rząd czeka na uwagi do przygotowanego dokumentu, potem będzie on przyjęty przez Radę Ministrów. Na konferencji prasowej obecny był również minister zdrowia Adam Niedzielski. Odniósł się on między innymi do kwestii bezpieczeństwa szczepionki na koronawirusa. - Bezpieczeństwo jest tutaj naszym absolutnym priorytetem. Jeżeli jakikolwiek lek wchodzi do Polski, to my jako państwo gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Wszyscy możemy być pewni, że zanim jakakolwiek osoba w Polsce zostanie zaszczepiona, wcześniej ten produkt jest testowany, badany na dziesiątkach tysięcy wolontariuszy - mówił minister zdrowia.

Adam Niedzielski obiecywał również, że osoby, które zdecydują się zaszczepić, będą mogły liczyć na liczne benefity: na przykład brak konieczności kwarantanny w sytuacji, gdy zostanie wprowadzona na terenie Polski i będzie dotyczyć powrotów z podróży zagranicznych. Osoby zaszczepione nie będą brane też pod uwagę w limitach dotyczących np. spotkań rodzinnych. - Nie ma na razie zapisów, które by mówiły o nienoszeniu maseczki przez te osoby - dodał Michał Dworczyk.

Zapowiedziano również kampanię medialną, która ma przedstawiać korzyści ze szczepienia na COVID oraz powstanie centralnego rejestru osób zaszczepionych i systemu monitorowania osób zaszczepionych. W połowie grudnia ma pojawić się pełna mapa szczepień.