Dlaczego Sztuka?! Warsztaty ruchowe dla rodzin z dziećmi 5+

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na warsztaty dla rodzin z dziećmi powyżej piątego roku życia, które odbędą się 24 maja. Zapisy trwają.

Warsztaty towarzyszące wystawie „Życiorysy równoległe”

Kiedy: 24 maja, godz. 12.00 – 13.30

Gdzie: CS Galeria EL przy ul. Kuśnierskiej 6, pracownia Galeria Laboratorium

Cena: 10 zł / osoba

Zapisy: helena@galeria-el.pl lub SMS: 532 885 931

Prowadzenie: Dana Chmielewska (edukatorka) i Magda Wolnicka (artystka)

Opieka: Agnieszka Dela-Kropiowska (kuratorka), Team Opole

Nasze ciała różnią się od siebie wiekiem, wielkością, kolorem czy miękkością. Tak jak różne materiały rzeźbiarskie, one też mają niesamowite transformacyjne właściwości — mogą przybierać przeróżne kształty i tworzyć oryginalne kompozycje z innymi ciałami oraz z tym co wokół nich.

Inspirując się rytmem, kształtem i dynamiką prac rzeźbiarskich poszukamy sposobów na przełożenie tego, co wizualne na to, co cielesne. Poprzez narzędzia improwizacji ruchowej uruchomimy nasze zmysły, by w wyjątkowy sposób doświadczyć wystawy, a pokazywane na niej prace poddać nieoczywistej interpretacji. Przechodząc przez kolejne kreatywne zadania choreograficzne odkryjemy czym jest (dla nas) abstrakcja geometryczna, sprawdzimy jakie możliwości daje praca z przestrzenią a także rozgrzejemy naszą wyobraźnię. Będziemy poszukiwać́ struktur i porządków, a także pozwalać, by rzeczy wydarzały się w twórczym chaosie. Kto wie — może uda nam się wspólnie stworzyć wystawę stworzoną z naszych pomysłów i ciał?

Warsztaty skierowane są do rodzin z dziećmi 5+, ale mile widziane są wszystkie chętne osoby, niezależnie od wieku i doświadczenia ruchowego. Do udziału w spotkaniu wystarczy otwarta głowa i szczypta ciekawości. Zapraszamy do działania w przestrzeni otwartej na różnorodne ciała i pomysły, sprzyjającej budowaniu więzi między—rodzinnych.

Magda Wolnicka- artystka interdyscyplinarna, performerka i kuratorka związana z Opolem. Ukończyła Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz podyplomowe studia i kursy z zakresu choreografii i sztuk wizualnych. Od 2015 roku pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, gdzie kuratoruje wystawy i prowadzi działania edukacyjne. Tworzy w obszarze sztuki współczesnej i tańca, współpracując z lokalnymi artystkami i instytucjami kultury. Jest laureatką licznych nagród i programów wspierających rozwój twórczy.

Dana Chmielewska- choreografka, performerka i nauczycielka. W swojej pracy bada, jak ciało i ucieleśniona uwaga wspierają rozwój oraz procesy zmiany. Interesuje ją rola choreografii w budowaniu relacji i komunikacji w grupach. Jest absolwentką ASP w Gdańsku oraz Kursu Choreografii Eksperymentalnej w Warszawie. Otrzymała stypendia m.in. Międzynarodowego Festiwalu Tańca ImPulsTanz w Wiedniu i Alternatywnej Akademii Tańca.

Prosimy o wysłanie wiadomości “Dlaczego Sztuka maj”, podanie imienia, nazwiska, wieku oraz numeru telefonu (w przypadku zapisywania się na zajęcia więcej niż jednej osoby, prosimy o powyższe dane każdej osoby)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2025 w ramach programu dotacyjnego SYNERGIE.