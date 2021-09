"DNA" w DKF

Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka zaprasza na ostatnie spotkanie w tym miesiącu. 30 września o godz. 19:00 widzowie obejrzą mocny i poruszający portret rodzinny - „DNA”.

„DNA” to subtelne i wzruszające kino, przeplatane zabawnymi momentami, ze wspaniałymi kreacjami gwiazd francuskiego kina: Maïwenn („Poliss”), Fanny Ardant („Poznajmy się jeszcze raz”) i Louisa Garrela („Małe kobietki”).

To historia Neige, która regularnie odwiedza ukochanego dziadka w domu spokojnej starości. To on ją wychowywał i chronił przed toksyczną rodziną, w której od lat szaleje emocjonalna burza. Kiedy Emir umiera, wszystkie międzypokoleniowe nierozwiązane konflikty wracają z nową mocą i zmuszają Neige do zgłębienia swej tożsamości.