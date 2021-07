„Lato w Formie” po raz czwarty. Co w ten weekend?

Jakie możliwości daje nam wakacyjny Elbląg w najbliższy weekend? Sprawdzamy, co będzie się działo w ramach „Lata w Formie” od piątku do niedzieli.

W piątek, 23 lipca, weekend rozpoczynamy spektaklem a dziedzińcu elbląskiego muzeum: „Wszystkie dzieła Szekspira”. Wystąpią aktorzy Teatru im. A. Sewruka.

Z kolei 24 lipca zaczyna się kolejną „Sobotą z przewodnikiem PTTK”. Start o 10 przy przystanku „3” przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Tytuł spotkania - „Od Winnicy do Dolinki”.

O 10 na polanie w Bażantarni zaczynają się zajęcia fitness dla dzieci „fit kids”, o 11 - „Letnia Tabata”. Od 10 do 12, również w Bażantarni, odbędą się... zajęcia z survivalu.

Od 10 do 13 na dziedzińcu Galerii EL kolejne spotkanie w ramach „Szkicologii”, a od 10 do 18 kolejna gratka dla miłośników motoryzacji na terenie dawnego poligonu Modrzewina. Tym razem w ramach Rainforest Challenge rajd rodzinny połączony z akcją charytatywną na rzecz ciężko chorej Julii.

- Wydarzenie skierowane dla rodzin oraz dla wszystkich, którzy chcą poczuć niezapomnianą przygodę off-road'ową! Zapewniamy aktywność na świeżym powietrzu w rodzinnej atmosferze.

Przygotowana została specjalna trasa turystyczno-krajobrazowa z dodatkowymi zadaniami zręcznościowymi. Z trasą powinno poradzić sobie każde auto z napędem 4x4. Do pokonania również będą przygotowane odcinki specjalne oraz pieczątki – informują organizatorzy. Więcej tutaj.

Kolejny Przystanek Starówka (14-17 przy Ratuszu Staromiejskim) tym razem wiąże się z "Koncertem muzyki dawnej". O 19. 30 rusza – w Galerii EL – następna Elbląska Fala Dźwiękowa.

- Tym razem zapraszamy do zaprzyjaźnionej przestrzeni Centrum Sztuki Galeria EL na drugie spotkanie, podczas którego zajmiemy się tematem elektrodźwięków. Posłuży nam do tego projekcja filmu dokumentalnego oraz koncertowe emocje w namiocie estradowym na dziedzińcu – podają organizatorzy ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? W skrócie: o 19 projekcja filmu "15 stron świata", około 20.30 koncert Burnos | Arszyn | Sadowski. Szczegóły tutaj.

Na koniec kolejne "Letnie kino pod chmurką". Tym razem film "Gorący temat" dramat z 2019 roku z Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie w rolach głównych.

Dodajmy, że w sobotę odbędą się też kursy zabytkowym tramwajem Konstal 5N na trasie Marymoncka-Saperów (trwamwaj rusza o 11.45, 13.45 i 15.45 – tak samo tramwaj będzie kursował w niedzielę).

Jak wygląda niedziela, 25 lipca? O 10 w parku Modrzewie marszobiegi na orientację trasą Szlaków Parków (zobacz tutaj). Odbędzie się także kolejna (tym razem wieczorna) "Miejska Wycieczka Rowerowa" (start z pętli tramwajowej przy Ogólnej o godz. 20). Kolejne "Łucznicze niedziele" na dziedzińcu muzeum w godz. 11-14, a "Warsztaty Piekarczyka" od 12 do 13.

Od 12 do 17 potrwa kolejny festyn w ramach Dnia Bezpiecznego Kierowcy na torze Kalbar (więcej tutaj).

Z kolei na placu przy elbląskiej katedrze w godz. 16-18 wystąpi Sound'n'Grace.

- Na elbląskiej starówce, w ramach Lata w Formie, odbędzie się koncert „Rodzina to moc” promujący rodzicielstwo zastępcze. Wystąpi zespół Sound 'n' Grace, odbędą się zabawy dla rodzin z dziećmi, prowadzona będzie też akcja informacyjna dotycząca rodzicielstwa zastępczego – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu.

Niedziela tradycyjnie kończy się spotkaniem w ramach Letniego Salonu Muzycznego (godz. 17). Co będzie się działo w muszli koncertowej w Bażantarni?

- Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zapraszają na kolejne popołudnie w Bażantarni. W najbliższą niedzielę, w konwencji „Sceny przy stoliku”, zobaczymy spektakl „Edukacja Rity” William’a Rusella’a – informują organizatorzy. - „Edukacja Rity”. to spotkanie dwóch światów. Ona - młoda fryzjerka z niezamożnej rodziny marzy o wyrwaniu się do lepszego świata i dlatego zostaje studentką uniwersytetu otwartego. Tam trafia na Niego – nadużywającego alkoholu, doświadczonego profesora literatury. Ona to wulkan energii, entuzjazmu i młodzieńczej otwartości. On – niespełniony poeta, zamknięty w sobie, zgorzkniały i zrezygnowany. Na scenie muszli koncertowej w Bażantarni tekst ten usłyszymy w interpretacji Eweliny Bemnarek i Dariusza Siastacza (więcej tutaj).