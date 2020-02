Nareszcie weekend: Imprezy walentynkowe i rewia kotów

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

Dzisiaj (14 lutego) Walentynki, więc pewnie wielu z Was zaprosi swoją ukochaną/ukochanego na romantyczny wieczór. My szczególnie polecamy repertuar elbląskich kin oraz koncert w klubie muzycznym Mjazzga, gdzie o godz. 21 zagra zespół Hard Times, specjalizujący się w muzyce folkowej i bluesie. Najmłodsi razem z rodzicami mogą się z kolei wybrać do filii "Bulaj" Biblioteki Elbląskiej przy ul. Zamkowej, gdzie o godz. 16.30 przygotowano zajęcia z origami, czyli japońskiej sztuki składania papieru.

Sobota minie pod znakiem zwierząt i ich miłośników. O godz. 11 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej rozpocznie się VII Rewia Kotów. Mamy nadzieję, że kolejni podopieczni elbląskiego schroniska dla zwierząt znajdą dzięki rewii nowy dom.

Dzień po Walentynkach obchodzimy Dzień Singla, a to dobra okazja, by wybrać się na Disco Mjażżdżo, oczywiście do klubu muzycznego Mjazzga. "To tradycyjna mieszanka znanych i mniej znanych piosenek do tańca. Kto był ten wie, kto nie był - na pewno będzie się dobrze bawić" - zachęcają organizatorzy. Początek o godz. 21. Dwie godziny wcześniej rozpocznie się walentynkowy wieczór w restauracji Chicago, gdzie zagra elbląski duet muzyczny. W sobotę również odbędą się warsztaty salsy w Centrum Tańca Promyk. Początek o godz. 17.

Zanim jednak rzucicie się w wir tańca, koniecznie odwiedźcie Muzeum Archeologiczno-Historyczne, które w sobotę o godz. 15 otworzy nową wystawę. Tym razem będzie można podziwiać zbiory znanego w Elblągu i kraju kolekcjonera Edwarda Parzycha, min. ceramikę.

Niedziela zapowiada się w Elblągu koncertowo. Na godz. 18 do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych na walentynkowy koncert zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna, która tym razem wystąpi z wirtuozem gitary Krzysztofem Meisingerem. Wieczór można zakończyć w Mjazzdze, gdzie odbędzie się koncert Domu o Zielonych Progach.

Sporo emocji czeka w weekend kibiców. Przed własną publicznością z mistrzem Polski zagrają w sobotę szczypiornistki EKS Startu Elbląg, a swoją formę przed sezonem w kolejnym sparingu sprawdzą piłkarze Olimpii Elbląg. O tym wszystkim przeczytacie w artykule "Sportowy weekend z portElem".

Pogoda na weekend zapowiada się wiosennie, choć nie unikniemy deszczu, szczególnie w niedzielę.

A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.



Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.