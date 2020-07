Nareszcie weekend: spacer z przewodnikiem i Kaczmarski w Bażantarni

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu.

Zacznijmy od informacji o pogodzie: w piątek należy liczyć się z deszczem, ale już sobota i niedziela, mimo możliwego zachmurzenia, powinny obyć się bez opadów.

Weekend warto rozpocząć od... dawki kultury. W piątek (31 lipca) proponujemy wizytę w Muzeum Archeologiczno–Historycznym. O 17.30 odbędzie się tam spotkanie poświęcone elbląskiemu modernizmowi, a konkretnie czasom Waltera Kleemanna (1926 – 1933).

Zaraz potem zapraszamy na wernisaż Adriany Ronżewskiej–Kotyńskiej do... Galerii Pracownia. Dyrektorka Galerii EL pokaże tam swoje Widokówki. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek o godzinie 19.

Sobotę proponujemy rozpocząć od spaceru. Grażyna Nawrolska opowie o... powiązaniach miasta z rzeką w ramach Sobotnich spacerów z przewodnikiem. Byliśmy już na niejednym spotkaniu z Grażyną Nawrolską i możemy w ciemno obstawiać, że to będzie ciekawy spacer. Grażyna Nawrolska ma ogromna wiedzę na temat naszego miasta i potrafi o Elblągu interesująco opowiadać. Początek spaceru o godzinie 10 przy wejściu do ogrodu Biblioteki Elbląskiej (ul. Gimnazjalna).

Wieczorem Galeria EL zaprasza na jazz. Najpierw wystąpią elbląscy muzycy jazzowi, którzy dali się już poznać podczas jam session w Krypcie, podczas Jazzblągu czy na Elbląskim Święcie Muzyki 2020. To o 18. A po koncercie, o godzinie 21, odbędzie się emisja filmu "Ella Fitzgerald: Just One of Those Things" opowiadającym o tej wybitnej artystce.

Film o Elli Fitzgerald nie jest jedyną filmową propozycją na sobotni wieczór. Na dziedzińcu elbląskiego Muzeum Archeologiczno – Historycznego, po zachodzie słońca, około godz. 21.30 zostanie wyświetlony fim „Czwarta Władza”. Opowiada o dziennikarzach Washington Post, którzy pod koniec lat 60. stanęli przed dylematem, czy należy opublikować dokumenty dowodzące sięgających cztery dekady wstecz nadużyć amerykańskiego rządu.

Niedzielę zaczynamy od śniadania, a jeśli Śniadanie, to najlepiej na trawie: oczywiście na dziedzińcu Galerii EL. Początek o godzinie 10. Sesję rysunkową poprowadzi Łukasz Zedlewski - to również ostatnia okazja by zobaczyć wystawę jego „Szkiców z Podróży” w naszym krużganku. Za muzykę odpowiadać będzie DJ S.Move.

Kulturalny weekend warto zakończyć w Bażantarni. W Muszli Koncertowej aktorzy z elbląskiego Teatru im. A. Sewruka zaśpiewają piosenki poetyckie z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Początek o godzinie 17.

Przypominamy, że w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu wciąż można zobaczyć wystawę "Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy", którą przygotowało Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i która opowiada o tym, niegdyś bardzo silnym, bałtyjskim plemieniu.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.