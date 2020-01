Nareszcie weekend: WOŚP, EOK i koncert charytatywny dla Jasia

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

Ten weekend upłynie w klimacie akcji charytatywnych. Zagra WOŚP, będzie tez koncert dedykowany choremu Jasiowi.

28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpocznie się już w sobotę (11 stycznia). Atrakcji nie zabraknie, w Elblągu do działania włącza się wiele firm oraz instytucji. Zobaczcie, co będzie się działo.

Również w sobotę godz. 17 w hali Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Korczaka 34 odbędzie się bieg z przeszkodami towarzyszący WOŚP "Policz się z cukrzycą" pod nazwą „OCR KID Elbląg". Zgłoszenia w dniu startu do godz.16.45.

Stowarzyszenie Lepszy Elbląg zaprasza na Charytatywny Koncert Świąteczny dla Jasia Olbrysia. Odbędzie się on w sobotę, 11 stycznia o godz. 18 w sali koncertowej Biblioteki Elbląskiej, ul. Świętego Ducha 3-7.

Są wśród nas tacy, dla których zima niestraszna. To właśnie ich Elbląski Klub Orienteeringu GRYF przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia zaprasza na IV rundę XI Grand Prix Elbląga w Biegu na Orientację.

W niedzielę, 12 stycznia również zagra orkiestra, ale ta kameralna. Podczas koncertu usłyszymy „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego. Start o godz. 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

A co wydarzy się w świecie sportu? W nadchodzący weekend większość sportowych wydarzeń będzie się skupiać wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji mecz towarzyski zagrają szczypiorniści Wójcika, a swoje możliwości będą też mogli sprawdzić młodzi biegacze. Z kolei młodziczki Truso rozegrają turniej piłki siatkowej. Wyjazdowy pojedynek czeka natomiast zawodniczki Startu. Więcej przeczytasz w tym artykule.

W ten weekend na termometrach kilka kresek powyżej zera. W sobotę więcej słońca, w niedzielę deszczowo.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.