Nareszcie weekend. Wystawa w muzeum i walki rycerskie

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi weekend! Podpowiadamy jak ciekawie i aktywnie spędzić czas.

Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego pojawiła się wystawa planszowa przybliżająca kwestie związane z odkryciem Truso, a związana z jubileuszem 40-lecia znalezienia wikińskiej osady. Ekspozycja ma także promować będący w przygotowaniu czwarty tom „Studiów nad Truso”. Wernisaż zaplanowano na piątek (10 września) o godz. 17.

- W trakcie spotkania o historii Truso opowie główny badacz osady dr Marek F. Jagodziński, zaś Jarosław Strobin, jeden z autorów nadchodzącego, IV tomu Studiów nad Truso, przedstawi wyniki najnowszych ustaleń dotyczących wytwórczości metaloplastycznej w tym analizy metaloznawcze i ich interpretację. Premiera książki pt. „Wytwórczość metaloplastyczna z osady w Janowie Pomorskim, stan. 1. Wyniki specjalistycznych badań artefaktów z metali kolorowych i szlachetnych pozyskanych w sezonach badawczych 1984-1991 oraz 2000-2008” planowana jest na listopad 2021 roku - informuje Agnieszka Sławińska z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

„Odciąć Prusy Wschodnie” - to najnowsza publikacja dr. Tomasza Glinieckiego, elblążanina, obecnie pracownika naukowego Muzeum Stutthof. W piątek, 10 września o godz. 17, w klubie Pułku Dowodzenia Wsparcia będzie okazja do spotkania i dyskusji z autorem. Powyższe opracowanie jest w miarę pełną analizą mało znanych do tej pory działań ze stycznia 1945 roku. Omawia uderzenie 2. Frontu Białoruskiego w silnie ufortyfikowaną i bronioną część obszaru pruskiego. Te wydarzenia, niewątpliwie dynamiczne, a zarazem dramatyczne, powinny zostać przybliżone szerszemu gronu czytelników […]. Publikacja została przygotowana ze znawstwem tematu, o czym świadczy bardzo prosta i czytelna narracja, która w sposób obrazowy przybliża tragizm działań wojennych tamtego okresu. Przy czym nie jest to tylko pozycja faktograficzna – jej bardzo cennym walorem są popełnione przez autora komentarze i analizy zaistniałych działań, zresztą bardzo trafne – napisał w recenzji wydawniczej dr hab. Wiesław Bolesław Łach.

Również w piątek na koncert zaprasza Tomasz Steńczyk. Początek o godz.20 w Galerii El. Tomasz Steńczyk to artysta w Elblągu doskonale znany. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wokalista, gitarzysta i aranżer. Jego muzyczna ścieżka to zarówno aktywność w grupach rockowych, bluesowych, ale też wyjątkowe, bardzo rozpoznawalne i zasłużenie podziwiane interpretacje twórczości takich tuzów polskiej piosenki jak Marek Grechuta czy Agnieszka Osiecka. Ich piosenki zna każdy meloman, który choć trochę interesuje się muzyką popularną, historią muzyki i czy okresem, kiedy polska piosenka dzięki takim autorom do których jednym tchem zaliczamy też Krajewskiego, Cygana, Korcza i wielu innych, przeżywała okres absolutnej świetności.

W ten weekend warto również odwiedzić Malbork. Będzie on po raz drugi będzie gospodarzem Sportowych Walk Rycerskich. W dniach 11-12 września spotkają się tu zawodnicy z różnych stron świata, by w emocjonujących pełnokontaktowych walkach Medieval Combat, rywalizować o zwycięstwo. To największe wydarzenie tego typu w Polsce! Medieval Combat – Sportowe Walki Rycerskie – to nowa dyscyplina sportu, która od kilku lat zdobywa coraz więcej fanów i przyciąga większą rzeszę zawodników na całym świecie. W Polsce turnieje rycerskie z tego typu walkami rozgrywane są od ok. 12 lat, ale ten sport uprawiany jest także w krajach, które ze średniowieczem nie mają nic wspólnego – jak Argentyna, USA, Nowa Zelandia czy Republika Południowej Afryki. Jest to zatem dyscyplina sportu jak wszystkie inne – zawodnik musi skompletować odpowiedni sprzęt i ciężko trenować by osiągać coraz lepsze rezultaty.

