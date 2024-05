O potencjale filmowym regionu

W środę i czwartek w Światowidzie odbywała się I Konferencja Filmozawcza „Wrócmy do regionów. Ważnym punktem był panel dyskusyjny na temat promocji naszego województwa i budowania społecznego kapitału poprzez film. - Kino i filmy nas łączą, dla Polaków kultura jest bardzo ważna, mamy wspaniałych twórców i ja chciałabym o to dbać, promować i pokazywać na świecie – mówiła podczas dyskusji aktorka Maria Niklińska. Zobacz zdjęcia.

Uczestnicy konferencji zaczęli czwartkową część konferencji od warsztatów „Film w edukacji regionalnej”, przeznaczonych dla nauczycieli i studentów, mieli też okazję obejrzeć film „Róża” Wojciecha Smarzowskiego. Ważnym punktem programu był panel dyskusyjny „Budowanie kapitału społecznego przez regionalne i lokalne inicjatywy filmowe”, w którym oprócz Bogumiła Osińskiego, przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, udział wzięli Antoni Czyżyk, dyrektor CSE Światowid, aktorka i piosenkarka Maria Niklińska, pedagog i społeczniczka Klaudia Łączyńska oraz Nadia Mikutra i Monika Antoniak, związane z WAMA Film Festival w Olsztynie.

- To, co stworzyła natura, czyli piękne krajobrazy, polodowcowe tereny, jeziora, ale też to, co stworzył człowiek, czyli architektura, to wszystko jest ogromnym potencjałem filmowym i wszystko to filmowców na Warmię i Mazury przyciąga - mówi Bogumił Osiński. - Jeśli „kapitał społeczny” odnosimy do kultury i filmu, to będą nim ludzie. Zawsze potrzebni są ludzie, którzy będą wierzyli, że coś ma sens, będą kochali kino. Kapitał społeczny to też warunki wspierające tworzenie filmów różnych formatów, czyli na przykład fabuła i animacja. I znów tu wracamy do ludzi, którzy będą wierzyli w to, że projekt się uda.

Jak informuje Bogumił Osiński, na adres Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego można wysyłać fotografie z krótkim opisem, które trafią do bazy lokacji filmowych i być może zostaną wybrane do jakiegoś filmowego projektu. Czy Elbląg ma filmowy potencjał?- Elbląg kocham z wielu powodów. Kilka lat temu organizowałem tu festiwal, dzisiaj widzę, jak ten Elbląg wypiękniał - przyznał Bogumił Osiński.

O roli, jaką dla promocji regionu i budowania kapitału społecznego, może odegrać sztuka filmowa, mówiła Maria Niklińska, aktorka, córka znanej dziennikarki Jolanty Fajkowskiej.

- Kino i filmy nas łączą, dla Polaków kultura jest bardzo ważna, mamy wspaniałych twórców i ja chciałabym o to dbać, promować i pokazywać na świecie. Jednym z moich pomysłów zareklamowania Warmii i Mazur jest organizacja wydarzeń kulturowych, które będą miały zasięg międzynarodowy. Zależy mi też na przyciągnięciu zagranicznych inwestorów. Chciałabym być człowiekiem kultury i kimś, kto ją wspiera – mówiła.

(fot. Anna Dembińska)

Uczestnicy panelu dyskutowali o tym, jak ważne jest wspieranie filmów młodych i początkujących artystów oraz jaki ma to wpływ na dany region.

- Tworzy się niesamowite połączenie między twórcą filmu a miejscem, w którym nakręciła ona swój pierwszy film czy takim, w którym dostała swoją pierwszą nagrodę - mówi Nadia Mikutra. - Zapraszamy na WAMA Film Festival w Olsztynie młodych twórców, którzy mogą zaprezentować swoje filmy i wziąć udział w konkursie. Jest to niesamowita wartość, ponieważ tworzą oni pozytywne wspomnienia w naszym regionie i będą chcieli do niego wracać.

Konferencję Filmoznawczą w CSE Światowid zakończył wieczorny pierwszy w historii placówki Test wiedzy o Filmach Regionu, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób.