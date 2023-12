Projekcje Olgi Dmowskiej

Fotografie oraz obrazy Olgi Dmowskiej - to najnowsza propozycja Galerii EL. Wczoraj (30 listopada) odbył się wernisaż wystawy.

„Wszystko co widzę, jest Twoją projekcją” to ekspozycja zbudowana z dwóch zespołów prac Olgi Dmowskiej. Na jeden składają się inscenizowane fotografie, przede wszystkim autoportrety, będące zapisami performatywnych działań i eksperymentów artystki z ciałem, wizerunkiem i tożsamością. Jednocześnie w ostatnich latach Dmowska zajmuje się intensywnie malarstwem; to właśnie z obrazów znana jest przede wszystkim na scenie sztuki i to właśnie one, zwłaszcza prace najnowsze, stanowią zasadniczą część wystawy. Fotografie, z których większość nie była do tej pory pokazywana publicznie, rzucają jednak na malarstwo artystki światło, w którym wyraźniej rysuje się specyfika prowadzonego przez Dmowską przedsięwzięcia niemieszczącego się do końca ani w ramach konwencji artystycznych, ani, tym bardziej, w ramach sztuki pojętej jako praktyka wytwarzania artefaktów.“ - możemy przeczytać na stronach internetowych Galerii EL.

Wczoraj (30 listopada) w Galerii EL odbył się wernisaż wystawy Olgi Dmowskiej „Wszystko co widzę, jest Twoją projekcją” na której artystka pokazała fotografie oraz obrazy. - Pokazujemy tutaj dwa zespoły prac. Jeden to zbiór fotografii, drugi zespół tworzą prace malarskie. Olga Dmowska jest teraz znana ze swoich prac malarskich. Sugerujemy z Olgą, aby podczas oglądania wystawy, spojrzeć na tę wystawę jako jedną całość czy też rodzaju procesu - mówił Stach Szabłowski, kurator wystawy.

- Zapraszam do bardziej samodzielnego spojrzenia na te prace. Co rezonuje, co jest wspólne dla wszystkich, czy też dla konkretnych osób, co możecie znaleźć własnego w tych pracach. Bardzo się cieszę, że jestem w przestrzeni, która daje dużo więcej możliwości ze względów architektonicznych. Jest też ciekawa ze względu na wcześniejsze przeznaczenie - dodała Olga Dmowska, autorka prezentowanych prac.

Wystawę można zwiedzać do 28 stycznia 2024 r.